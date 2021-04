Im Rahmen der Pleite von PIM Gold ist ein erstes Gerichtsurteil gefällt worden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat den ehemaligen Geschäftsführer des Edelmetallhändlers zu Schadensersatz verurteilt. Erstes Urteil in einem Prozess um die Insolvenz von PIM Gold: das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einem zivilrechtlichen Urteil den ehemaligen Geschäftsführer zu Schadensersatz in der Höhe von 10.000 Euro plus Zinsen verurteilt. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ...

