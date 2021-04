Aufatmen in Großbritannien. Das öffentliche Leben wird langsam wieder hochgefahren. Ein Bier im Pub oder eine Training im Fitnessstudio sind seit Montag wieder erlaubt.Bars, Restaurants und Geschäfte dürfen wieder öffnen. Die Fortschritte beim Impfen machen das aus Sicht der Regierung möglich. An der Börse in London sind Einzelhändler, Baumärkte und Essenslieferanten die großen Gewinner des Tages. ...

