Im ersten Quartal 2021 hat es so einige Rekorde am Kryptomarkt gegeben. Doch was bewegt die Szene aktuell und wohin geht die Reise?Noch vor einem Jahr war nicht klar, ob der Bitcoin jemals wieder die Marke der 10.000 Dollar erreicht. Heute jagt ein Allzeithoch das nächste, das aktuelle liegt bereits über 60.000 Dollar. Ein ähnliches Bild sehen wir bei vielen anderen Kryptowährungen. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin hat in 2021 erstmals eine Billion Dollar überschritten, der Gesamtmarkt steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...