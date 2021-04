Heute hat es den Pharmakonzern Johnson & Johnson getroffen. Heute Mittag gab es in den USA einen Stopp der Impfung mit dem Impfstoff, und jetzt verschiebt Johnson & Johnson aufgrund möglicher schwerer Nebenwirkungen erst einmal die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. Die Reaktion der Aktie ist klar. Sie fällt heute in New York um 2,73 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...