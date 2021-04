Die Serie schlechter Nachrichten rund um die weltweit begehrten Corona Impfstoffe reißt nicht ab. Nachdem bereits AstraZeneca (GB0009895292) eingebremst wurde, weil Thrombose-Fälle bekannt geworden sind, trifft es nun auch den Wirkstoff vom weltweit agierenden amerikanischen Pharmaziehersteller Johnson & Johnson (US4781601046) mit Hauptsitz in New Brunswick.Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA teilten in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, dass bei sechs Menschen in den USA in Folge in einer Impfung mit diesem Wirkstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...