pbb: Bank-Aktie mit Luft nach oben

Im vergangenen Jahr nahm die Corona-Pandemie die Welt in den Würgegriff und sorgte dabei für den heftigsten Weltkonjunktur-Einbruch seit vielen Jahren. In einer solchen Krise ist natürlich auch zu erwarten, dass viele Banken infolge der zu befürchteten Kreditausfälle in Bedrängnis geraten. Und so war es auch kein Wunder, dass auch deren Aktien teilweise heftige Kursrückschläge zu verzeichnen hatten.

Ein Beispiel aus dem deutschen Nebenwertebereich gab hierfür auch die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG / pbb (WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001). Nachdem der Kurs im Februar 2020 ein Allzeithoch bei 15,74 Euro markierte, brachen die Notierungen infolge von Panikverkäufen bis zum Mai 2020 auf in der Spitze auf knapp unter fünf Euro ein, was für die Aktie einen historischen Tiefststand bedeutete.

Kräftige Aufhol-Rallye

Doch in den folgenden Monaten stabilisierte sich zunächst wieder der Kurs, bevor der SDAX-Titel ab dem November 2020 zu einer kräftigen Aufhol-Rallye ansetzte und sich bis Mitte April dieses Jahres zeitweise zurück in den Bereich der Zehn-Euro-Marke nach oben kämpfte. Zu der Kurserholung trugen zuletzt auch die jüngsten Geschäftszahlen mit bei, die weniger schlimm ausfielen, als von vielen Anlegern im Vorfeld erwartet wurde.

Weiter in der Gewinnspur

Wie das Kreditinstitut Ende Februar bekanntgab, wurden im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 trotz einer deutlich gestiegenen Risikovorsorge schwarze Zahlen geschrieben, auch wenn es erhebliche Ergebnisrückgänge zu verkraften gab. So brach das Vorsteuerergebnis auf Jahressicht um 29 Prozent auf 154 Mio. Euro ein, und der Überschuss sackte um mehr als ein Drittel auf 117 Mio. Euro nach unten. Laut der Bank dürfte mit diesen Zahlen der Konsensus der Analysten-Erwartungen übertroffen werden.

Aufwind im laufenden Jahr

Nach diesem vergleichsweise noch glimpflichen Abschneiden im Corona-Jahr erwartet die Deutsche Pfandbriefbank für das laufende Jahr 2021 wieder etwas Aufwind. Dank einer absehbar geringeren Risikovorsorge für gefährdete Kredite dürfte demnach der Vorsteuergewinn in diesem Jahr steigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...