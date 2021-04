DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Amtsniederlegungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta036/13.04.2021/17:15) - 13.04.2021 Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt bekannt, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Klein-Bölting, sowie die weiteren Aufsichtsratsmitglieder Herr Thorsten Luig und Herr Heinz Speet heute der Gesellschaft mittgeteilt haben, ihre Ämter als Mitglied des Aufsichtsrats unter Wahrung der satzungsgemäßen Frist von zwei Monaten mit Wirkung zum Ablauf des 14. Juni 2021 niederzulegen. Die Gesellschaft beabsichtigt, im Rahmen der kommenden ordentlichen Hauptversammlung, die für Anfang Juni 2021 geplant ist, Kandidaten für die Neubesetzung des Aufsichtsrats vorzuschlagen.

Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster, Tel.: +49 (0) 251-3221-0, Fax: +49 (0) 251-3221-960 investorrelations@unitedlabels.com

(Ende)

Aussender: United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 251 3221-0 E-Mail: investorrelations@unitedlabels.com Website: www.unitedlabels.com

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1618326900557 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 11:15 ET (15:15 GMT)