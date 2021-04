Der DAX behauptet sich weiter auf hohem Niveau. Seit seinem Rekordhoch vor einer Woche bei rund 15.312 Punkten ging es nur minimal abwärts. Mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 15.234,36 Zähler beendete der deutsche Leitindex an diesem Dienstag den Handel. Die eingetrübten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im April verschreckten die Anleger ebensowenig wie die überraschend deutlich gestiegene Inflationsrate in den USA.Einen kleinen Dämpfer hatte es dagegen zur Mittagszeit gegeben. Aus Furcht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...