Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 4:1 für die Altaktionäre durchführen und rund 3,8 Mio. Aktien zu einem Preis von 28,00 Euro anbieten. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel leicht und nennen ein positives Rating.

Nach Analystenaussage führe die Kapitalerhöhung zu einem Mittelzufluss von rund 105 Mio. Euro. Das Unternehmen wolle das Kapital für bereits vereinbarte sowie für weitere Beteiligungen einsetzen. Damit unterstreiche die DBAG die Wachstumsstrategie, welche deutlich höhere Investments im aktuellen und den beiden kommenden Jahren vorsehe. Die Bezugsfrist laufe voraussichtlich vom 14. April bis zum 27. April. Nicht bezogene Aktien werde das Unternehmen nach dem Bezugszeitraum im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren anbieten. Nach Meinung der Analysten sei ein signifikanter Abschlag zum aktuellen Kurs zwar nicht unüblich für diese Form der Kapitalerhöhung, dennoch habe das Analystenteam einen etwas höheren Bezugspreis von mindestens 32 Euro erwartet.

Zudem sei SRC bereits für das laufende Geschäftsjahr von einer Kapitalerhöhung ausgegangen, wenngleich in geringerem Umfang und zu einem höheren Ausgabepreis. Daher habe das bisherige Kursziel auf einer geringeren Aktienzahl gefußt. Zeitgleich sei durch die großvolumigere Kapitalerhöhung jedoch auch das geplante Wachstum nochmals deutlich unterstrichen worden und habe eine gewisse Unsicherheit in der GuV-Schätzung der Analysten für die kommenden Jahre herausgenommen. Alles in allem senken die Analysten aufgrund dessen das Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 46,00 Euro) und reduzieren das Rating auf "Accumulate" (zuvor: "Buy").

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04.2021, 18:10 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 13.04.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/DBAG_13April2021.pdf

