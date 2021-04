Mit dem Fritz-Repeater 6000 hat AVM am Dienstag einen 4×4-Triband-Repeater vorgestellt, der erschaffen wurde, um der Vielfalt kabelloser Geräte im Homeoffice eine sachgerechte Funkleistung anzubieten. Der neue Fritz-Repeater 6000 ist ein bedenkenswertes Produkt für all jene, die Wert auf eine hohe Reichweite und die bestmögliche Einbindung ihrer Drahtlos-Geräte in das WLAN-Mesh legen. Das neue Spitzenmodell aus dem Hause AVM funkt per Wi-Fi 6 und integriert dafür drei Funkeinheiten und 12 Antennen. Die sollen Verbindungen besonders stabil machen. Intelligente Verteilung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...