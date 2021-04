DJ Boeing steigert 1Q-Auslieferungen um 54 Prozent

Von Claudia Assis

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat im ersten Quartal 77 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die meisten der Flugzeuge, 63, waren vom Typ 737 mit schmalem Rumpf. In der vergangenen Woche hatte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern auf ein neues Problem mit seinen 737-Max-Jets hingewiesen - ein mögliches Problem mit einer Komponente der elektrischen Stromversorgung.

April 13, 2021 12:09 ET (16:09 GMT)

