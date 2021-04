Testergebnisse der Universität von Oregon positionieren den BioFlash als kommerzielle Lösung zur Überwachung der Umgebung auf SARS-CoV-2

Smiths Detection, ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren, bestätigt nach Tests der Universität von Oregon, dass sein BioFlash Biological Identifier in der Lage ist, COVID-19 in der Luft zu detektieren. Diese Fähigkeit positioniert die Technologie als effektives Werkzeug zur Umgebungsüberwachung in öffentlichen Innenräumen.

Die Tests an der Universität von Oregon wurden in Quarantäne- und Isolierräumen durchgeführt, in denen sich Personen aufhielten, die bekanntermaßen positiv auf SARS-CoV-2 (das Virus, das COVID-19 verursacht) getestet wurden. Der BioFlash identifizierte durch menschliche Ausscheidungen aerosolisierte Viren im nachweisbaren Bereich in Räumen, in denen das Vorhandensein von SARS-CoV-2 auch durch Umweltabstriche nachgewiesen wurde. Die BioFlash-Technologie ermöglicht eine Vor-Ort-Bestätigung dieser Ergebnisse in weniger als drei Minuten.

Die Ergebnisse bauen auf den zuvor gemeldeten USAMRIID-Testergebnissen vom Februar 2021 auf, in denen festgestellt wurde, dass der BioFlash von Smith Detection aerosolisiertes SARS-CoV-2 in einer kontrollierten Freisetzung nachweist.

"Diese Testergebnisse verifizieren die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des BioFlash in einer realen Umgebung", so Roland Carter, President von Smiths Detection. "Ein effektives Überwachungsgerät wie der BioFlash kann dazu beitragen, eine COVID-sichere Umgebung in Innenräumen, z. B. in Krankenhäusern, Schulen und Geschäftsgebäuden, zu schaffen, und unschätzbare Daten für ein besseres Verständnis des Verhaltens dieses Virus liefern. Wir werden die Möglichkeiten dieser Technologie weiter erforschen, um die COVID-19-Minderungsstrategien zu unterstützen."

Das Produkt ist ab sofort in den USA erhältlich, und derzeit laufen die Vorbereitungen für eine weltweite Einführung.

Über den BioFlash Biological Identifier

Der BioFlash Biological Identifier basiert auf der CANARY-Technologie (einem zellbasierten Biosensor) und wird mit proprietären Aerosol-Erfassungstechniken kombiniert, um eine schnelle, empfindliche und spezifische Identifizierung von biologischen Bedrohungsstoffen wie Viren, Toxinen und Bakterien zu ermöglichen.

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smith Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren für die Luftfahrt, für Häfen und Grenzen, die städtische Sicherheit und die Verteidigung. Aufgrund unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung an vorderster Front sind wir in der Lage, die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und der illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln zu liefern.

