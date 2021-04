Berlin (ots) - Der Landessportbund Berlin (LSB) kann sich eine gemeinsame Bewerbung Berlins und Tel Avivs um die Olympischen Spiele im Jahr 2036 vorstellen.Gerade in der Auseinandersetzung mit der schrecklichen Geschichte und dem Votum, deutlich machen zu wollen, wo Deutschland heute stehe, seien Olympische Spiele in Berlin 2036 denkbar, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel am Dienstag auf rbb88.8.Er erinnere sich immer an die Fußballweltmeisterschaft 2006 und deren Motto "Die Welt zu Gast bei Freunden". Genau so stelle er sich Olympische Spiele in Berlin 2036 auch vor, so Thomas Härtel weiter. Es wäre ein möglicher guter Zeitpunkt, sich mit der Vergangenheit und der bisherigen Entwicklung auseinanderzusetzen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4888168