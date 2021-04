DJ Apple könnte am 20. April neues Produkt präsentieren

Von Eric J. Savitz

NEW YORK (Dow Jones)--Apple könnte kommende Woche ein neues Produkt präsentieren. Apples virtuelle Assistentin Siri hat der Webseite MacRumors zufolge durchsickern lassen, dass der Konzern am 20. April im Rahmen einer Veranstaltung ein neues Produkt präsentieren will.

Fragt man Siri, wann der nächste Apple-Termin ist, so antwortet Siri, dass dies am 20. April - kommenden Dienstag - sei, in Apple Park in Cupertino, Kalifornien. Details könne man auf Apple.com erfahren. Auf der Apple-Webseite sind jedoch keine Details zu finden. Siri verlinkt zu einer Apple-Events-Webseite, die die Details der letzten Veranstaltung im November zeigt. Apple reagierte nicht unmittelbar auf eine Anfrage für eine Stellungnahme.

Wie andere Apple-Events während der Pandemie dürfte auch das kommende virtueller Natur sein.

MacRumors merkt an, dass auf der Veranstaltung voraussichtlich neue iPad-Pro-Modelle und möglicherweise die seit langem kolportierten AirTag-Tracking-Geräte vorgestellt werden. Bloomberg berichtete kürzlich, dass Apple dabei ist, Updates für das iPad Pro mit schnelleren Prozessoren auf den Markt zu bringen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 12:36 ET (16:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.