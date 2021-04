So kann es gehen, wenn einem der eigene Assistent gleichsam in die Parade fährt: Siri hat offenbar vorzeitig verraten, dass Apple am 20. April ein Event abhalten will. Der US-Tech-Riese wird dann voraussichtlich neue iPad Pro-Modelle und möglicherweise die lang erwarteten AirTags-Tracker vorstellen. Die Aktie goutiert das mit einem gefälligen Aufschlag.Auf die Frage "Wann ist das nächste Apple Event?" antwortet Siri derzeit mit "Das spezielle Event ist am Dienstag, den 20. April, im Apple Park in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...