Heute um 15:30 Uhr MEZ wurde das Direct-Listing der 2. größten Kryptobörse COINBASE GLOBAL INC (US19260Q1076), Ticker COIN, an der New Yorker Börse eingeführt. Dies könnte der größte IPO einer Krypto-Handelsbörse jemals werden. Im Gegensatz zur bisher größten Kryptobörse der Welt, Binance, kann man dort direkt gegen alle klassischen Fiat-Währungen handeln, also z.B. EUR, USD, CHF etc. .Bereits zuvor konnte man seit dem 22. Dezember 2020 auf der Kryptobörse FTX, welche sich in Hongkong befindet, jedoch zu FTX ...

