Vancouver, British Columbia, Dienstag (ots/PRNewswire) - TSX-V Handelssymbol: SURGFrankfurter Handelssymbol: G6D2Die Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Paul Chawrun und Steve Blower in ein technisches Beratungsgremium berufen wurden, das das Unternehmen bei der Planung und Durchführung seiner Explorations- und Entwicklungsbemühungen in den Projekten Ootsa und Berg unterstützt.Chief Executive Officer Leif Nilsson erklärte: "Die nachweisliche Erfolgsbilanz von Paul bei der Planung, Gestaltung und Durchführung von Engineering-Programmen für große Tier-One-Projekte wird Surge bei der Weiterentwicklung unserer Projekte einen erheblichen Nutzen bringen. Paul bringt zudem eine sehr bedeutende Kombination aus technischer und finanzieller Erfahrung mit, da er bei der Übernahme des Massawa-Projekts von Barrick durch Teranga eine wichtige Rolle eingenommen hat, das die Infrastruktur von Teranga im Distrikt genutzt und bedeutende Synergien freigesetzt hat, was zu einer schrittweisen Wertänderung für alle Beteiligten geführt hat. In ähnlicher Weise wird sich Steves tiefgreifende Erfahrung in der Explorationsführung, wie beispielsweise in den Huckleberry Mines, als von unschätzbarem Wert erweisen, wenn wir sowohl mit späten Ressourcenbohrungen als auch mit regionalen Explorationen im Gebiet Berg-Huckleberry-Ootsa beginnen."Paul Chawrun war zuletzt als Chief Operating Officer der Teranga Gold Corp. tätig und übernahm mittels mehrerer Akquisitionen, Großprojektbauten und Kapitalprojektfinanzierungen die technische Führung für ein wachstumsstarkes Unternehmen von einem einzigen Vermögensproduzenten, und war letztendlich am Verkauf an die Endeavour Mining Corp. beteiligt. Vor seiner Zeit bei Teranga war Paul als Director of Technical Services bei der Detour Gold Corporation tätig und übernahm die technische Leitung eines großen Kapitalprojekts von der Explorationsphase über den Projektumfang, die Durchführbarkeit bis hin zur Ausführung für die Betriebsbereitschaft. Durch seine früheren Positionen bei Suncor Energy Inc. und Dynatec Corporation verfügt Chawrun über umfangreiche Erfahrung in der Planung und Verwaltung von Bergeeinrichtungen, in Studien zur Materialtransporttechnik sowie in der Optimierung strategischer Minenpläne. Paul hat zwei Abschlüsse in Bergbautechnik und Geologie von der Queen's University und der McMaster University sowie einen MBA von der Athabasca University.Steve Blower ist professioneller Geologe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Mineralindustrie, insbesondere in der Minengeologie, Ressourcenschätzung und in der Exploration einer Vielzahl von Rohstoffen. In den letzten 15 Jahren leitete er als Präsident und CEO von Pitchstone Exploration Ltd., VP Exploration für Denison Mines Corp. sowie als VP Exploration für IsoEnergy, Ltd. mehrere Explorationsteams, die zwei bedeutende Entdeckungen von hochgradigen Uranvorkommen im Athabascabecken gemacht haben. Zu Beginn seiner Karriere war Blower als Bergbaugeologe in den Tagebau-Kupferminen Huckleberry und Similco in British Columbia tätig. Steve Blower hat einen Bachelor-Abschluss in Geowissenschaften von der University of British Columbia und einen Master-Abschluss in Geowissenschaften von der Queen's University.Informationen zu Surge Copper Corp.Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung an der Ootsa-Liegenschaft, einem Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das die Porphyr-Lagerstätten East Seel, West Seel und Ox enthält und an den Tagebau der Kupfermine Huckleberry angrenzt, die im Besitz von Imperial Metals ist. Die Ootsa-Liegenschaft enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß NI 43-101 für Kupfer, Gold, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt".Das Unternehmen erwirbt außerdem eine 70%ige Beteiligung an der Liegenschaft Berg von Centerra Gold. Berg ist ein großes Explorationsprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich 28 km nordwestlich der Lagerstätte Ootsa befindet. Berg enthält grubenbegrenzte Ressourcen gemäß 43-101 für Kupfer, Molybdän und Silber in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt". Zusammengenommen verleihen die angrenzenden Liegenschaften Ootsa und Berg Surge eine dominante Landposition im Gebiet Ootsa-Huckleberry-Berg und die Kontrolle über vier fortgeschrittene Porphyrlagerstätten.Im Namen des Verwaltungsrats"Leif Nilsson"Chief Executive OfficerPressekontakt:Telefon: +1 604 416 2978 oder +1 604 558 5847info@surgecopper.comhttp://www.surgecopper.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung .Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "plant" oder "antizipiert" oder der Negierung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Begriffe erkennen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Liegenschaft Berg und der Liegenschaft Ootsa. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Ungewissheiten und Risiken können unter anderem darin bestehen, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen, dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung von erforderlichen staatlichen oder anderen behördlichen Genehmigungen kommt oder dass diese nicht erteilt werden, dass es nicht möglich ist, eine angemessene Finanzierung für die Durchführung der geplanten Explorationsprogramme zu erhalten, dass es nicht möglich ist, Arbeitskräfte, Ausrüstung und Zubehör in ausreichender Menge und rechtzeitig zu beschaffen, dass es zu Ausfällen von Ausrüstung kommt, dass die Auswirkungen der aktuellen Coronavirus-Pandemie eintreten und dass schlechtes Wetter herrscht. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem Glauben getätigt werden und die aktuelle Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Geschäftsentwicklung widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer, manchmal sogar wesentlich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen oder anderen Vorschlägen für die zukünftige Entwicklung abweichen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1486242/Surge_Copper_Corp_logo.jpgOriginal-Content von: Surge Copper Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151351/4888209