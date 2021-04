Morgan Stanleys Chefvolkswirt Chetan Ahya sieht in den Digitalwährungen der nationalen Zentralbanken keine Konkurrenz für Krypto-Assets wie Bitcoin und andere. Die Anwendungszwecke seien zu unterschiedlich. Chetan Ahya und sein Analysten-Team bei Morgan Stanley bleiben gelassen, wenn es um die sogenannten CDBC (Central Bank Digital Currency), also die von Zentralbanken herausgegebenen Digitalwährungen geht. Die gibt es in der Breite zwar noch nicht, konkret arbeiten laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) jedoch bereits 86 Prozent der Zentralbanken weltweit an der Umsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...