Mit dem letztwöchigen Anstieg des MSCI World (Euro)-Indexes um 1,3 % konnte das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV voll mithalten und legte um gleichfalls um + 1,3 % zu.Damit ergab sich seit Auflage am 26.02.2019 per 11.04. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (excl. Dividendenzahlungen) von + 68,6 %, was damit eine hochgradige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro) - Index von + 35,7 % darstellte.Aus der Gesamtentwicklung des Depots stachen in der letzten Woche 4 einzelne Aktienpositionen heraus, die allesamt um 5 % oder mehr ...

