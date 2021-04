Nicht einmal ganz vier Jahre ist es her, dass der Bitcoin eine beeindruckende Rally hinlegte, ein neues Allzeithoch erklimmen konnte und erstmals in aller Munde war. Doch auf sein damaliges Allzeithoch folgte zunächst ein Absturz. Inzwischen konnte der Bitcoin neue Höhen erklimmen und ist rund dreimal so viel wert wie damals. Könnte es nun erneut zu einem Crash kommen?? Richtiger Ausstiegszeitpunkt: Ulrik Lykke rät Anlegern, nicht zu gierig zu sein? ESG-Trend und China könnten dem Bitcoin ...

