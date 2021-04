Fusionen und Übernahmen sind im wachsenden Cannabis-Sektor keine Seltenheit. Angesichts des starken Wettbewerbs sehen sich immer mehr Player nach geeigneten Partnern um. So jüngst auch Canopy Growth.? Canopy will mit Supreme fusionieren? Canopy profitiert von Supremes Premium-Marken? Supreme schielt auf den US-CannabismarktDem Cannabis-Markt wird seit der Legalisierung von Marihuana in Kanada ein starkes Wachstumspotenzial zugesprochen. Auch in den USA entschließen sich immer mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...