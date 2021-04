TAGESVORSCHAU: Termine am 14. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, 1. Halbjahr Trading Update

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:50 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

17:00 USA: HP Enterprise, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: Moderna, Moderna Vaccines Day

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen

USA: Coinbase, Erstnotiz an der Nasdaq



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/21 09:00 SVK: Verbraucherpreise 03/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zu Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard mit Hans Michelbach, Stellv. Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, Matthias Hauer, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Fritz Güntzler, Mitglied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 12:00 Online-Pk finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Florian Toncar DEU: Öffentliche Sitzungen der Bundestagsausschüsse

11:00 Finanzausschuss zu Finanzmarktintegrität (online) 12:00 Finanzausschuss zu Gespräch mit dem designierten Präsidenten der BaFin, Mark Branson (online) 14:00 Finanzausschusses zu Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz (online) 14:00 Ausschusses für Menschenrechte zu Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit 15:00 Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zu Fortentwicklung der Strafprozessordnung 10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe zu neuem Abgasbetrug mit Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH und Axel Friedrich, Projektleiter Emissions-Kontroll-Institut. 10:30 DEU: LBBW Research, Oline-Pressespräch Vorstellung einer Studie zur Martkprognose für E-Autos mit Automobilanalyst Gerhad Wolf 11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair EU gegen staatliche Corona-Hilfen für SAS und Finnair 13:00 DEU: Bundestag

13:00 Regierungsbefragung mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) + weitere Themen u.a.: Energieversorgung, Anlegerschutz,Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 12:00 Demonstration Freie Bauern Deutschland gegen die geplante Novelle des Naturschutzgesetzes °

