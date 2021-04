"Noch nie waren so viele so sehr wenigen ausgeliefert." Dieses Zitat stammt von dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley (1894 - 1963) und passt auch hervorragend in die heutige Zeit. In seinem dystopischen Roman "Schöne neue Welt" herrscht weltweit Frieden, nur müssen alle Menschen auf Freiheit und die Kultur verzichten. Wer aber in der heutigen Zeit nicht auf Freiheit und Kultur verzichten will, der sollte beobachten, was um ihn herum passiert und entscheiden, ob sich daraus ggf. Trends entwickelt ...

