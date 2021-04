The Woodlands, Texas (ots/PRNewswire) - Das Joint Venture wird 1,4 Gigawatt an Solar- und Windenergieprojekten entwickeln, die sich hauptsächlich auf dem Gelände von Talen befinden, und eine Investitionsmöglichkeit in Höhe von 2,0 Milliarden US-Dollar für die Energiewende schaffenDie Talen Energy Corporation ("Talen") gab heute bekannt, dass sie ein Joint Venture mit der Pattern Energy Group LP ("Pattern Energy") namens "PT Energy Transitions" eingegangen ist, um die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von etwa 1,4 Gigawatt an Projekten für erneuerbare Energien im Versorgungsbereich in den nächsten fünf Jahren zu verfolgen. PT Energy Transitions wird von den kollektiven Stärken seiner Partner profitieren, einschließlich der Entwicklungs- und Baukapazitäten von Pattern Energy, und gleichzeitig die vorteilhaften Anlagen von Talen nutzen.Das anfängliche PT Energy Transitions Projektportfolio besteht aus sechs Solaranlagen in Pennsylvania und einer hybriden Solar- und Windanlage im Westen der USA. Das Joint Venture ist eine Erweiterung des ersten gemeinsamen Entwicklungsprojekts von Talen und Pattern Energy, Montour Solar One, ein 100-Megawatt-Solarkraftwerk, das neben Talens altem fossilen Kraftwerk Montour in Washingtonville, Pennsylvania, gebaut werden soll. Montour gehört zu den kohlebefeuerten Anlagen, die Talen im Rahmen seiner Transformation in eine nachhaltige, ESG-fokussierte Zukunft bis Ende 2025 aus der Kohleverbrennung aussteigen lassen will. Das Joint Venture wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich ca. 2,0 Mrd. US-Dollar in die Energiewende investieren, beginnend mit dem Montour-Solar-Projekt, das eine der größten Investitionen in erneuerbare Energien in Pennsylvania darstellt."Talen freut sich, die langfristige Beziehung mit Pattern Energy auszubauen, während wir unsere strategische Transformation zu einer Wachstumsplattform für erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur fortsetzen", sagte Alex Hernandez, Präsident von Talen. "Dieses Joint Venture wird es uns ermöglichen, unsere saubere Energiewende zu beschleunigen und den Unternehmenswert von Talen zu steigern. PT Energy Transitions ist ein konkreter Ausdruck von Talens Force for Good ESG-Strategie, die neben der Dekarbonisierung unserer Anlagenbasis auch in unsere Gemeinden investieren und unseren Mitarbeitern Chancen bieten wird.""Die Partnerschaft mit Talen ist eine natürliche Ergänzung für Pattern Energy, da wir die jeweiligen Stärken unserer Teams kombinieren, um ein beträchtliches Portfolio von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln", sagte Mike Garland, Präsident und CEO von Pattern Energy. "Unser Joint Venture beschleunigt die Energiewende in unserem Land, indem es die führende Rolle von Pattern Energy bei der Entwicklung erneuerbarer Energien mit Talens Grundstücksposition und den bestehenden Übertragungsleitungen verbindet. Wir freuen uns darauf, diese Projekte in Partnerschaft mit Talen zu realisieren und den Umfang unseres PT Energy Transitions Joint Ventures in den kommenden Jahren zu erweitern."Das Management von Talen wird auf dem ESG Equity Investor Day von Talen am 19. Mai weitere Details bekannt geben. Institutionelle Investoren können sich über den folgenden Registrierungslink zur Teilnahme an der Veranstaltung anmelden: https://talenenergy.investorroom.com/2021-esg-equity-investor-day . Die Informationen auf der Website von Talen sind nicht Teil dieser Pressemitteilung.Citi fungierte als exklusiver Finanzberater für Talen. Gibson Dunn & Crutcher, LLP fungierte als Rechtsberater.Informationen zu Talen Energy Corp.Talen ist eines der größten wettbewerbsfähigen Stromerzeugungs- und Infrastrukturunternehmen in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt und/oder kontrolliert ca. 13.000 Megawatt Erzeugungskapazität auf den US-Großhandelsmärkten für Strom, hauptsächlich in den Mittelatlantikstaaten, Texas und Montana. Talen entwickelt ein umfangreiches Portfolio aus erneuerbaren Energien, Batteriespeichern und digitaler Infrastruktur in seinem ausgedehnten Einzugsgebiet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.talenenergy.com/esg-focused-future/Informationen zu Pattern EnergyPattern Energy ist einer der weltweit größten privaten Entwickler und Betreiber von Wind-, Solar-, Übertragungs- und Energiespeicherprojekten. Sein Betriebsportfolio umfasst 28 Anlagen für erneuerbare Energien, die bewährte, erstklassige Technologie mit einer Betriebskapazität von 4,4 GW in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan nutzen. Pattern Energy lässt sich von einer langfristigen Verpflichtung leiten, Kunden zu bedienen, die Umwelt zu schützen und Gemeinden zu stärken. Pattern Energy ist einer der weltweit größten privaten Entwickler und Betreiber von Wind-, Solar-, Übertragungs- und Energiespeicherprojekten. Sein Betriebsportfolio umfasst 28 Anlagen für erneuerbare Energien, die bewährte, erstklassige Technologie mit einer Betriebskapazität von 4,4 GW in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan nutzen. Pattern Energy lässt sich von einer langfristigen Verpflichtung leiten, Kunden zu bedienen, die Umwelt zu schützen und Gemeinden zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.patternenergy.com. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Talen übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung und die Materialien, auf die hierin Bezug genommen wird, stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren dar.Original-Content von: Talen Energy Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150130/4888240