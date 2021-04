DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. April

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H, Luton *** 09:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB- Jahresberichts 2020 im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 DE/Vize-Vorsitzender des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Michelbach, PK zu Untersuchungausschuss auf der Zielgeraden - Versäumnisse, Verantwortung und Lehren, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+0,1% gg Vj 11:00 DE/Bundestag, Wirtschaftsausschuss, öffentliche Sitzung zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundestag, Finanzausschuss, öffentliche Sitzung (per Videokonferenz) zum Gespräch mit dem designierten Bafin-Präsidenten Branson 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede (virtuell) zur Auftaktveranstaltung des Nordddeutschen Reallabors *** 12:55 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:30 NL/Airbus Group, HV, Amsterdam *** 13:45 EU/EZB-Direktor Panetta, Vorstellung der Ergebnisse der öffentlichen Konsultationen zu einem digitalen Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 16:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview mit Reuters Newsmaker *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede (virtuell) beim Economic Club of Washington 20:00 US/Fed, Beige Book 20:30 US/Fed, Rede (virtuell) von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Rutgers Finance Society 21:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim Shadow Open Market Committee Meeting (via Livestream) *** - US/Coinbase Global Inc, Erstnotiz an der Nasdaq ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2021 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.