Extra! All-Time-High gesprengt - Strong Buy!

Mit dem zuletzt veröffentlichten Tweet von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW)-CEO Iris Bincovich wird klar, dass man als Investor auf zwei wichtige Veröffentlichungen spekulieren kann:

Sozusagen auf einen wissenschaftlichen Doppelschlag: Zum einen stehen die Versuche im Liposomen-/CBD Sektor offenbar vor dem Abschluss, und zum anderen scheint es so als ob auch von der Exosomen-Forschung zeitnahe greifbare Ergebnisse zu erwarten sind.

Diese explosive News-Situation wird durch eine sehr positive charttechnische Umgebung verstärkt. Nicht nur Investing.com malt ein erfreuliches charttechnisches Szenario, sondern auch barchart.com weist ein klares "Strong Buy" aus.

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ist für mich, auch wenn es sich vielleicht etwas übertrieben anhört, wie eine "Micro-Roche" oder "Micro-Johnson&Johnson", aber die Kurschancen sehe ich bei InnoCan um einiges höher als bei den erwähnten weißen Rittern der Branche.

Genau wie Roche und Johnson&Johnson hat InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ein geteiltes Geschäftsfeld, das zum einen in der Medikamentenforschung liegt, und zum anderen auf der Entwicklung und dem Vertrieb von wissenschaftlich formulierten Hautpflegeprodukten. In beiden Sektoren hat man schon spektakuläre Erfolge erzielt (mehr dazu im Haupttext).

DER SEKTOR DER EXOSMEN-FORSCHUNG RÜCKT NUN IN DEN FOKUS:

Aus der Twitter-Timeline von Iris Bincovich, CEO von InnoCan:

Unser Team an der Universität von Tel Aviv ist sehr innovativ bei der Herstellung von Exosomen (Kosten). Wir werden so schnell wie möglich weitere Informationen teilen! InnoCan $ INNO $ INNPF IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

TWEET-FAZIT:

Die Herstellung von Exosomen ist im Normalfall kosten- und zeitintensiv. Exosomen entstehen beim Vermehrungsprozess von Stammzellen in einem Bioreaktor. Ich interpretiere den Tweet jetzt so, dass die Forscher rund um Prof. Daniel Offen eine Möglichkeit gefunden haben, Exosomen billiger herzustellen, und dass man zeitnah mit der Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Forschungen rechnen darf.

Der von Frau Bincovich angefügte Link (Have European Investors Missed the Exosome 'Gold Rush'?) beschreibt trefflich die großen Chancen der Exosomen-Forschung und die Unsummen, die derzeit in Unternehmen in diesem Sektor investiert werden.

Trifft meine Interpretation bezüglich des Tweets zu, und InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) kann tatsächlich etwas bahnbrechendes zur Exosomen-Forschung beitragen, dann sind dem Kurs der Aktie meiner Meinung nach nach oben fast keine Grenzen gesetzt. MEINUNG AUTOR

FOKUS LIPOSOMEN-/CBD-FORSCHUNG

Die ersten Versuche des Forschungsteams, CBD mittels Liposomen dem Organismus zuzuführen, erbrachten schon spektakuläre Ergebnisse, die den Aktienkurs von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) um satte 80% anschwellen ließen. CBD unter Zuhilfenahme von Liposomen in den Körper injiziert, bleibt bis zu drei Wochen, oral eingenommen hingegen nur 36 Stunden (Innocan achieves major milestone in developing its unique CBD-loaded liposome platform technology for injectable CBD.).

Nun laufen seit Anfang April die zweiten Studien dieser Reihe, und jeder, einschließlich mir, hatte gedacht, dass diese Studien dazu dienen, die ersten Ergebnisse zu bestätigen, aber da dürften sich wohl alle kräftigst getäuscht haben, denn der zuletzt veröffentlichte Tweet von CEO Iris Bincovich zeichnet ein konträres Bild: DIE VERSUCHE ZIELEN AUF DIE BEHANDLUNG ZWEIER UNTERSCHIEDLICHER, GUT BEKANNTER UND UNHEILBAREN KRANKHEITEN AB!

Wir könnten nicht zufriedener mit den Zwischenergebnissen unserer CBD-beladenen Liposomen-Studien sein. Diese Studien zielen auf die Behandlung von zwei verschiedenen bekannten, aber nicht heilbaren Krankheiten ab. Die Ergebnisse sollen nach den endgültigen Daten in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht werden - mit Dr. Ahuva Cern IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

TWEET-FAZIT:

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) kann wohl aus konkurrenztechnischen Gründen noch nicht sagen, um welche Krankheiten es sich handelt. Dies wird frühestens mit der Veröffentlichung der Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal einhergehen, die man vor hat. Aber spekulieren wir einmal ins Blaue, was es denn sein könnte: Die deutsche Internetseite https://cbdratgeber.de/ gibt Aufschluss darüber, bei welchen Krankheiten Patienten schon erfolgreich CBD zur Linderung eingesetzt haben. - Viele davon haben den Stempel "unheilbar"

Quelle: https://cbdratgeber.de/



Suchen Sie sich selbst irgendeine Krankheit aus und stellen Sie sich vor, dass InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) eine gut wirksame Behandlung entwickelt, die das Leben von betroffenen Patienten durch eine Injektion, - ein- oder zweimal im Monat -, wesentlich erleichtert. Zwei Krankheiten, die ich persönlich als besonders "gemein" erachte:

BEISPIEL MULTIPLE SKLEROSE:

Quelle: https://cbdratgeber.de/



Glauben Sie nicht auch, dass ein gleichmäßiger CBD-Spiegel im Körper, wie sie eventuell eine Liposomen/CBD Injektion ermöglichen würde, eventuelle auftretende Schübe dieser Krankheit unterbinden könnten?

BEISPIEL PARKINSON:

CBD kann die Parkinson-Krankheit zwar nicht gänzlich heilen, doch lassen sich erwiesenermaßen die umfangreichen Symptomatiken mit Cannabidiol weitestgehend eindämmen oder gar gänzlich blocken. QUELLE: HTTPS://CBDRATGEBER.DE/

Beeindruckende Resultate bei Parkinson - Quelle: YouTube

Glauben Sie nicht auch, dass ein gleichmäßiger CBD-Spiegel im Körper, wie sie eventuell eine Liposomen/CBD Injektion ermöglichen würde, eventuell auftretende Schübe dieser Krankheit unterbinden könnten?

Ich denke, dass man möglicherweise schon sehr bald mit positiven Resultaten aus dieser Testreihe rechnen könnte, die Aufschluss darüber geben, inwieweit die Liposomen-/CBD-Plattform zur Behandlung bestimmter unheilbarer Krankheiten geeignet sein könnte. Ein Investmentszenario, das sich durchaus lohnen könnte! MEINUNG AUTOR

INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

BLUECHIP-POWER

Das Management und der wissenschaftliche Beirat dieses Unternehmens ist so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron : Ex- Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA - Börsenwert 11 Mrd. USD) .

: Ex- . Yoram Drucker : Gründer von Pluristem (NASDAQ: PSTI) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI) .

: Gründer von . CEO Iris Bincovich : führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

: führte die in die Internationalität. Prof. Chezy Barenholz : Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien , von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

: Autor von und Co-Erfinder von über , von der zwei dem Krebsmedikament von zugrunde liegen. CTO Nir Avram: Ex Perrigo (NASDAQ: PRGO) mit mehrere Patenten.

Ex mit mehrere Patenten. Beirat Richard Serbin Ex Executive Vice President of Corporate Development von Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)



Die InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme wie Covid-19, Epilepsie oder Alzheimer gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen.

Auch die breitere Öffentlichkeit wird inzwischen auf die Aktie von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) aufmerksam. Alex Newman nennt InnoCan in einem Atemzug mit Gilead Sciences (NASDAQ GILD) und CRIPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP):

3 Biotechaktien, die man beobachten sollte: investing.com



LPT: MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE:

Innocan achieves major milestone in developing its unique CBD-loaded liposome platform technology for injectable CBD.

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gab bekannt, dass eine Tierstudie an Mäusen eine verlängerte Freisetzung von Cannabidiol ("CBD") in das Blut für mindestens drei Wochen nach einer Verabreichung zeigten. Diese Studie wurde von der Hebrew University of Jerusalem, Israel durchgeführt.

Die Studie, die von Dr. Ahuva Cern, Senior Researcher im Labor von Prof. Barenholz, durchgeführt wurde, wurde in Laboratorien der Hebrew University of Jerusalem an über 35 Mäusen durchgeführt. 21 Tage nach der Injektion fand man noch immer signifikante Mengen an CBD im Blut der Mäuse, die mit einer einzelnen Injektion von liposomalem CBD behandelt wurden.

Cern, Bincovich, Barenholz



Diese Ergebnisse sind wesentlich, wenn die orale oder rauchende Verabreichung von CBD verglichen wird, bei der CBD nur für einen Zeitraum von bis zu 36 Stunden nach einer Verabreichung im Blut von Mäusen gefunden wurde.

Da verschiedene Studien die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Zentralnervensystems belegen, kann dies auf Indikationen wie Epilepsie abzielen. Wenn wir bei unseren nächsten Tests mit kleinen und großen Tieren ähnliche Ergebnisse wie in unseren vorherigen Versuchen erhalten, sehen wir innerhalb von 9 bis 18 Monaten einen Weg zur Kommerzialisierung. IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW )

Weltweit leiden etwa 50 Millionen Menschen an Epilepsie, was sie zu einer der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit macht. GW Pharma (NASDAQ: GWPH - Börsenwert 3 Milliarden Dollar) ist das bekannteste Unternehmen im CBD-Pharma-Sektor und hat schon ein zugelassenes Medikament (Epidyolex®) gegen das Lennox-Gastaut-Syndrom und das Dravet-Syndrom, zwei schwer zu behandelnden Formen der Kinder-Epilepsie, auf den Markt gebracht. Das Medikament muss zweimal täglich eingenommen werden.

Die Zuführmethode von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) mittels intramuskulärer Injektion könnte in der Tat den gesamten Sektor revolutionieren, weil das CBD nicht mehrmals täglich verabreicht werden müsste, sondern möglicherweise sogar nur mit einer Monatsspritze. MEINUNG AUTOR

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit mit niedrigen Zulassungshürden wäre die Tiermedizin. Wer einmal schon probiert hat, einer Katze eine Wurmtablette zu verabreichen, oder einem Hund ein Medikament unterzujubeln, weiß wovon ich spreche. Aber auch Pferde oder Zuchtstiere, kurz alles was kreucht und fleucht und für den Menschen einen großen Wert und Nutzen hat, könnten Patienten werden.

Das würde auch erklären, warum InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) immer "Large Animal Trials" in den Meldungen anspricht, - damit sind nämlich größere Tiere gemeint. Googeln Sie einfach mal "CBD für Hunde" und Sie werden erstaunt sein, - nicht nur über die Masse an verschiedenen Seiten, sondern auch über die äußerst positiven Erfahrungsberichte, sowohl bei alten als auch bei jungen Hunden.

CLX: MIT CBD BELADENEN EXOSOMEN GEGEN COVID-19?

Diese News brachte das Unternehmen InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) in den Fokus der Anleger:

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) möchte gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine Behandlungsmethode gegen Covid-19 erproben. Dazu werden Exosomen (Teilchen, bei der Entstehung von Stammzellen entstehen) mit CBD-Molekülen (aus der Cannabis Pflanze) "beladen". Exosomen haben die überprüfte Eigenschaft, beschädigte Zellen im Körper zu finden und einen Reparaturprozess einzuleiten. CBD hat nicht nur die Eigenschaft, entzündungshemmend zu sein, es kann auch (nach neuesten Erkenntnissen) die "Pforte", durch das der Virus in eine Zelle gelangt, blockieren. Mittels Inhalation soll die neuartige Kombination in die von Covid-19 angegriffene Lunge eingebracht werden und diese im besten Fall heilen.

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel "Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19" veröffentlicht" (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

Innocan ist derzeit eines der wenigen börsennotierten Unternehmen im Exosom-Forschungsbereich. Obwohl wir uns noch in der Entwicklungsphase der CLX-Plattform befinden, ist die Fähigkeit zu einer Exosomen-Produktion im großen Stil auf dem Weg zur Kommerzialisierung der eindeutige Beweis für den Wettbewerbsvorteil und das Potenzial von InnoCan. IRIS BINCOVICH, GRÜNDERIN UND CEO VON INNOVAN PHARMA

Der Virus ist gekommen um zu bleiben. Die Impfung wird Erleichterung bringen, aber dennoch werden immer wieder Personen an Covid-19 erkranken. Eine wirksame Therapie, die gegen den sogenannten Zytokinsturm, verursacht durch den Virus, der dann ein Lungenversagen herbeiführen kann (auch bei anderen infektiösen Lungenerkrankungen), ist jetzt oberste Priorität der Forscher. Bei dem vielversprechenden Forschungsansatz von InnoCan Pharma, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen, ist das Unternehmen kürzlich einen riesigen Schritt vorangekommen: Innocan Pharma Successfully Completes Large Scale Production of Exosomes

MIT CBD GEGEN MUSKELKATER + CBD SCHÖNHEITSPRODUKTE

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go OTC-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Schmerzen sind im Leistungssport durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln die bedauerliche Regel. Der zum Patent angemeldete Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.

InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) meldete auch vor Kurzem, dass ihr SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).



FAZIT:

Natürlich lag kurzfristig der Hauptfokus der Anleger auf den Covid-19-Forschungen. Diese hatte aufgrund der Aktualität selbstredend eine sehr hohe Breitenwirkung. Dadurch erreichte InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) ein Anlegerpublikum, das diese Aktie auf den ersten Blick übersehen hätte. Das hochkarätige Management, das die Entwicklung des Unternehmens lenkt, sollte in der Lage sein, auch die weiteren Produkte und Entwicklungen ins rechte Licht zu rücken, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) schnell eine große Fangemeinschaft entwickeln könnte.

Wer die Kursentwicklung von InnoCan der letzten Monate betrachtet, sieht eine Gewinner-Aktie! Dies sollte sich meiner Meinung nach auch weiterhin in 2021 so fortsetzen.

Den Original Artikel finden Sie HIER!

Helmut Pollinger



