Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen den Streit um die Unions-Kanzlerkandidatur noch in dieser Woche beilegen. Das kündigten beide am Dienstagabend nach einer fast sechsstündigen Debatte in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin an. Laschet sagte, es bleibe dabei, dass beide Parteivorsitzenden einen Vorschlag...

