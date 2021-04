Apple könnte kommende Woche ein neues Produkt präsentieren. Apples virtuelle Assistentin Siri hat offenbar durchsickern lassen, dass der Konzern am 20. April im Rahmen einer Veranstaltung ein neues Produkt präsentieren will. Schon jetzt gibt das der Aktie Auftrieb. Erwartet werden voraussichtlich neue iPad-Pro-Modelle und möglicherweise die seit langem kolportierten AirTag-Tracking-Geräte.



