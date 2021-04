DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TOSHIBA - Der CEO von Toshiba beabsichtigt zurückzutreten, nachdem die "alte Garde" des Unternehmens einen Coup im Board gestartet hat, um eine 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme durch die Private-Equity-Gruppe CVC zu blockieren, so zwei Personen mit Kenntnis der Angelegenheit. Der Rücktritt von Nobuaki Kurumatani soll heute offiziell bekannt gegeben werden. Die Unruhe habe sich gestern vergrößert, da die rivalisierende Buyout-Firma KKR plane, CVC mit einem Angebot von über 20 Milliarden Dollar zu überbieten, sagten mehrere Personen, die mit den Plänen vertraut sind. (Financial Times)

CREDIT SUISSE - Die Investoren der Greensill-Lieferkettenfonds der Credit Suisse haben beim britischen Stahlunternehmer Sanjeev Gupta und dessen GFG Alliance offene Forderungen über 1,2 Milliarden Dollar. Gupta kämpft mit argen Liquiditätsproblemen. Die britische Regierung will ihm trotz seiner Bedeutung als wichtiger Arbeitgeber in wirtschaftlichen Randregionen auf der Insel keinen Kredit geben. Mit dem US-Rohstoffunternehmen Bluestone und dem US-Generalbau-Startup Katerra finanzierten die Credit-Suisse-Fondsanleger mit 690 Millionen bzw. 440 Millionen Dollar zwei weitere dubiose Greensill-Kunden. Derweil hat die Bank 4,8 Milliarden Dollar an die Fondskunden zurückgezahlt und die vier Fonds zu 54 Prozent liquidiert. (Börsen-Zeitung, Financial Times)

Blackrock/Temasek - Zwei der mächtigsten Vermögensverwalter der Welt schließen sich beim Thema Klimaschutz zusammen. Der singapurische Staatsfonds Temasek und der US-Vermögenverwalter Blackrock investieren zusammen insgesamt 600 Millionen Dollar. Beide Vermögensverwalter haben gemeinsam eine Partnerschaft namens "Decarbonization Partners" gegründet. Diese soll in Startups investieren, die Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen entwickeln und das Potenzial haben, die globale Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Im Fokus stehen dabei die Bereiche elektrische und autonome Fahrzeuge, Batteriespeicher, Netzlösungen und neue Kraftstoffquellen. (Handelsblatt)

EBAY - Der Online-Marktplatz Ebay startet einen Anlauf für die breite Einführung von lokalem E-Commerce in Deutschland. Am 14. April will die deutsche Tochter des amerikanischen Tech-Konzerns lokale Online-Marktplätze in zunächst zehn Städten live schalten, darunter Nürnberg, Lübeck, Potsdam und Mönchengladbach. Das Projekt soll Modellcharakter haben. "Wir sind mit über hundert weiteren Städten im Gespräch", sagte Ebays Deutschland-Chef Oliver Klinck. (Welt)

SPAC - In Frankfurt soll in Kürze der zweite deutsche Spac an die Börse gehen. Entsprechende Pläne gab die Berliner Wagniskapitalfirma 468 Capital von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert bekannt. "Wir bringen den größten deutschen Spac an die Börse", so Kudlich. Konkret sollen 300 Millionen Euro eingesammelt werden. Bewusst gehen die 468-Capital-Investoren nach Frankfurt: "Mit nur zwei deutschen Spacs haben wir eine ganz andere Wettbewerbssituation als in den USA und in Amsterdam, wo es relativ zur Anzahl der guten Startups viel mehr Spacs gibt, sagt Kudlich. (Handelsblatt)

METZLER-BANK - Die Metzler-Finanzgruppe wird im Verlauf der kommenden eineinhalb Jahre an ihrer Struktur die größten Veränderungen seit 1986 vornehmen. Damals wurde eine Dachaktiengesellschaft geschaffen, unter der inzwischen zahlreiche Töchter angesiedelt sind. Diese Holding wird nun abgeschafft. Auslöser für diesen Schritt sind neue Anforderungen an Wirtschaftsprüfung, Meldewesen und IT, die bei der Holding mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen. Dieses Geld wollen die Metzlers sparen, indem sie die Holding auf ihre wichtigste Tochtergesellschaft verschmelzen. (FAZ)

VR PAYMENT/COMPUTOP - Angesichts der Coronakrise boomt der Onlinehandel - und damit auch die digitale Zahlungsabwicklung. Davon profitieren insbesondere relativ junge Paymentfirmen wie Adyen aus den Niederlanden und Stripe aus den USA. Zwei deutsche Zahlungsdienstleister reagieren nun: Um sich gegen den harten Konkurrenzkampf zu stemmen, arbeiten Computop und VR Payment neuerdings zusammen. Die beiden Unternehmen sehen in ihrer Kooperation "auch eine Antwort auf den zunehmenden internationalen Wettbewerb im Markt". (Handelsblatt)

