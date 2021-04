DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien

Corporate News VIB erweitert Gebäude in Schwäbisch Gmünd um 6.100 m² und verlängert Mietvertrag für rund 16.400 m² in Bestandsobjekt Neuburg/Donau, 14. April 2021 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erweitert ihr Objekt in Schwäbisch Gmünd um rund 6.100 m² und verlängert parallel dazu den Mietvertrag für das Bestandsobjekt mit einer Mietfläche von rund 16.400 m² um sieben Jahre. Das Objekt liegt in einem stark frequentierten Gewerbegebiet in Schwäbisch Gmünd. Aufgrund des gestiegenen Flächenbedarfs des Mieters ist eine Erweiterung der bereits bestehenden Logistikanlage erforderlich. Diese kann durch einen Neubau auf dem direkt angrenzenden Grundstück umgesetzt werden. Die Gesamtmietfläche erhöht sich dadurch auf rund 22.500 m². Der Mietvertrag für das Gesamtobjekt hat ab Fertigstellung, die für das erste Halbjahr 2022 geplant ist, eine Laufzeit von sieben Jahren. Das Dach des Erweiterungsbaus wird zur Hälfte begrünt, auf der anderen Hälfte wird eine Photovoltaikanlage errichtet. "Dass wir die Erweiterungspläne und das Wachstum unseres Mieters durch ein energetisch optimiertes Gebäude unterstützen können, freut uns sehr", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG

