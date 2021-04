Wie weit dehnt sich die Range-Phase im DAX aus? Diese Frage stellen sich Trader und Anleger zugleich. An diesen Marken erfolgt die Entscheidung. Gefangen in der DAX-Range Auch eine Woche nach dem Rekordhoch im DAX gab es keine relevanten Kursbewegungen zu finden. Das Trading vollzieht sich in ruhigen Bahnen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...