Eine der Bedingungen der EU-Kommission für die Genehmigung der üppigen Staatshilfen für die Lufthansa war, dass die Kranich-Airline einige ihrer - in normalen Zeiten begehrten - Start- und Landeslots an den Flughäfen in Frankfurt und München abgeben muss. Das Fachportal aero.de bringt nun den britischen Billigflieger Easyjet als möglichen Abnehmer ins Spiel. Konzernchef Johan Lundgren betonte gegenüber der Mail on Sunday, man werde "Gelegenheiten zu Wachstum" nicht ungenutzt verstreichen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...