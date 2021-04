DJ Nordex erhält von Stammkunde wpd Auftrag über 97 MW in Finnland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Windanlagenbauer Nordex hat von dem Projektentwickler wpd einen weiteren Auftrag für Anlagen des Typs N163/5.X in Finnland erteilt. Für den 96,9-Megawatt-Windpark "Nuolivaara" im Norden des Landes liefert die Nordex Group 17 Turbinen der Delta4000 Serie. Aufgrund des harschen, kalten Klimas am Standort des Windparks nördlich des Polarkreises werden die Anlagen in der Kaltklimavariante geliefert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service der Anlagen über den Zeitraum von 15 Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre.

April 14, 2021

