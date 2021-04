So ganz extravagant scheint Luxus nicht zu sein. Denn auch in der Krise hat er einen hohen Stellenwert und bleibt quasi normal. Das bemerkt gerade der französische Luxusgüterkonzern LVMH, der im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Umsatzplus erzielt hat. Profitieren konnte das Unternehmen unter anderem von der Integration des US-Juweliers Tiffany. Die Erlöse kletterten organisch um 30 % auf 13,96 Mrd. Euro. Erwartet worden war im Vorfeld lediglich ein Umsatzplus auf 12,58 Mrd. Euro.



