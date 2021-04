Nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch von Mitte März hat der Bitcoin seine Kletterpartie in der Nacht auf Mittwoch fortgesetzt und am Morgen bei rund 64.500 Dollar einen neuen Höchststand erreicht. Die Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye stehen nun gut. Mit dem Ende der Konsolidierung im Bereich der 60.000-Dollar-Marke und dem Sprung über das März-Hoch erkundet der Bitcoin-Kurs derzeit neue Höchststände. Auf einen solchen Ausbruch hat der Kurs in der Vergangenheit entweder mit einer ...

