Bei der Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) hat es in letzter Zeit einige bemerkenswerte Sachverhalte gegeben. Dass die A-Aktie zuletzt über die Marke von 400.000 US-Dollar klettern konnte, ist natürlich ein Meilenstein. Allerdings auch ein Beispiel dafür, was langfristig orientiert mit einem cleveren Ansatz möglich ist. Schon bald dürfte es neue Schlagzeilen geben. Die diesjährige Hauptversammlung von Berkshire Hathaway steht an. Das dürfte einen Einblick in Warren Buffetts Meinungsbild ...

Den vollständigen Artikel lesen ...