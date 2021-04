München (ots) - Wie können Führungskräfte ihren Führungsstil weiterentwickeln? Wie können Manager und Leader ihre kommunikative Kompetenz verbessern, um ihre Teams besser zu verstehen, stärker zu motivieren und effektiver zu führen? Wie gelingt es, die "verborgenen Signale" in der Kommunikation zu lesen, zu verstehen und zu nutzen?Antworten gibt es in Jakob Lipps neuem Buch "Kommunikative Kompetenz: 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte".Kommunikationsfähigkeit als Schlüssel zum ErfolgKommunikationsfähigkeit ist für jede Führungskraft der Schlüssel zum Erfolg. Doch gute Kommunikation ist weit mehr, als nur das richtige zu sagen. Wer erfolgreich kommunizieren will, muss sich vor allem auf sein Gegenüber einstellen, seine Signale lesen und in der Lage sein, seine Sicht der Dinge begreifen.In seinem neuen Ratgeber für Führungskräfte hat Jakob Lipp seine Expertise niedergeschrieben. Seit über 20 Jahren steht der Keynote Speaker, Mutmacher und Mentalist auf den großen Bühnen Europas und hält Vorträge für zahlreiche Unternehmen und Führungskräfte zu Themen wie nonverbale Kommunikation, Mut zur Veränderung, Mindset oder Change-Management.Für Führungskräfte, die seine besten, praxiserprobten "Mentalistenkniffe" lernen und damit ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern möchten, ist "Kommunikative Kompetenz" (Campus Verlag) daher ein echtes "Must-Read"!"Kommunikative Kompetenz" - ab sofort im HandelSie möchten die Kniffe erfolgreicher Kommunikation beherrschen?Jakob Lipps Buch "Kommunikative Kompetenz: 36 Mentalistenkniffe für Führungskräfte" ist ab sofort im lokalen Buchhandel (in Deutschland, Österreich und der Schweiz) sowie in allen bekannten Onlineshops erhältlich.Jakob Lipp - Kommunikationsexperte aus LeidenschaftJakob Lipp ist Redner, Mutmacher, Impulsgeber, Autor und Experte für Kommunikation. Nachdem er als Mentalist mit seinen erfolgreichen Businessshows über 20 Jahre halb Europa verblüfft hat, ist er heute hauptsächlich als Keynote Speaker und Berater für Führungskräfte gefragt. Er lebt auf dem Land, wo er sich für Nachhaltigkeit und Artenvielfalt engagiert.Mehr unter: https://jakoblipp.com/autor/Alle Facts zum Buch:Buchtitel: Kommunikative KompetenzUntertitel: 36 Mentalistenkniffe für FührungskräfteAutor: Jakob LippISBN: 9783593513775Verlag: Campus Verlag GmbHPreis: 26,95 EUR (Deutschland); 27,70 EUR (Österreich)Hardcover gebunden240 SeitenLesebändchenPressekontakt:Jakob LippBrandmeier 383562 RechtmehringTel: 0175 / 5229988office@jakoblipp.comwww.jakoblipp.com/autor/Original-Content von: Jakob Lipp Keynote Speaker, Mutmacher und Mentalist, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154809/4888359