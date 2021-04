DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Prognose/Research Update

EQUI.TS GmbH: Original-Research (14.04.2021) Viscom AG Empfehlung: Kaufen EQUI.TS GmbH (14.04.2021) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG nach Zielkursanhebung



14.04.2021 / 09:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Optimismus + Realismus - ab 2021 kann Viscom wieder wachsen



Die im Herbst angepasste Finanzplanung aus Hannover wurde - wie auch die EQUI.TS-Schätzung - mit einem Jahresumsatz von € 61,56 Mio. und einem EBIT von € -5,98 Mio. erreicht. Bei Viscom folgte auf den im Jahresverlauf schwächsten Berichtsabschnitt in Q3/20 mit dem Schlussquartal der umsatzstärkste und einzige EBIT-positive Dreimonatsabschnitt im Geschäftsjahr 2020.

Die nachfrageseitige Erholung aus Ost-Asien - insbesondere China - war zum Jahrsende 2020 bereits spürbar und ausschlaggebend. Das Hochfahren der Weltwirtschaft bekommt seither mehr und mehr Schwung. Die Erfolge in den USA sind ermutigend. In Europa sollen schließlich die Impfkampagnen im Q2/21 (hoffentlich) zunehmend Wirkung zeigen, weitere Regionen sollen folgen.

Wir teilen den "realistischen Optimismus" des Managements was die Geschäftsaussichten von Viscom betrifft.

Die spürbar abgesenkte Profitschwelle sorgt für eine deutliche Anpassung unserer Schätzungen, was für den Zielkurs eine ebensolche Anhebung bedeutet, zumal die Vergleichsunternehmen in den zurückliegenden Wochen einen Bewertungsschub erfahren haben.



Wir bekräftigen an dieser Stelle unsere Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.equits.com/research-reports







Kontakt:

Thomas J. Schießle



EQUI.TS GmbH

Am Schieferstein 3

60435 Frankfurt am Main

Germany



T: +49 (0) 69 95 45 43 60

F: +49 (0) 69 95 45 43 61



www.equits.de Die im Herbst angepassteaus Hannover wurde - wie auch die EQUI.TS-Schätzung - mit einem Jahresumsatz von € 61,56 Mio. und einem EBIT von € -5,98 Mio.. Bei Viscom folgte auf den im Jahresverlauf schwächsten Berichtsabschnitt in Q3/20 mit demund einzige EBIT-positive Dreimonatsabschnitt im Geschäftsjahr 2020.Die nachfrageseitigeder Weltwirtschaft bekommt seither mehr und mehr Schwung. Die Erfolge in densind. Insollen schließlich die(hoffentlich) zunehmend Wirkung zeigen, weitere Regionen sollen folgen.Wir teilen den "realistischen Optimismus" des Managements was die Geschäftsaussichten von Viscom betrifft.Diesorgt für eine deutliche Anpassung unserer Schätzungen, was für denbedeutet, zumal die Vergleichsunternehmen in den zurückliegenden Wochen einen Bewertungsschub erfahren haben.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:http://www.equits.com/research-reportsKontakt:Thomas J. SchießleEQUI.TS GmbHAm Schieferstein 360435 Frankfurt am MainGermanyT: +49 (0) 69 95 45 43 60F: +49 (0) 69 95 45 43 61www.equits.de

14.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de