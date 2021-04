14.04.2021 - Der international aufgestellte Automobilzulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) veräusserte in den ersten neun Monaten seines am 30.05.2021 endenden Geschäftsjahres sein "Frontkamera"-Geschäft mit 121 Mio EUR Ertrag, wodurch teilweise die 169 Mio EUR Rückstellungen wegen Restrukturierung "ausgeglichen werden konnten". so ergibt sich zum 28.02.2021 folgendes Bild: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 28. Februar 2021) reduzierte sich der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz nur leicht um 0,3 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro (Vorjahr: ...

