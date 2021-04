Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit kleinen Abgaben in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX fiel bis knapp vor 9.30 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.185,94 Punkte. Der Handel verlief bisher impulsarm und ruhig.Auch bei den Einzelwerten hielten sich die meisten Bewegungen in engen Bandbreiten. Bei höheren Umsätzen schwach zeigten sich Wienerberger (minus 1,00 Prozent). Gesucht waren Lenzing ...

