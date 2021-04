Der Euro hat am Mittwoch in der Früh leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Gegen neun Uhr hielt der bei 1,19625 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro mit 1,1943 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor den Referenzkurs auf 1,1896 Dollar festgesetzt.Der Dollar litt zuletzt unter den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten. Im März war die US-Inflationsrate deutlich gestiegen, ...

