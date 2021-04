Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt setzte sich der Renditeanstieg aus den Vormonaten fort, so die Experten von Union Investment.In der Spitze hätten zehnjährige US-Schatzanweisungen zum Monatsende kurzzeitig über 1,75 Prozent rentiert. Zur Monatsmitte habe es noch nach einer Konsolidierung ausgesehen, die Verschnaufpause habe jedoch nur kurz gewährt. Ein Großteil des Renditeanstiegs dürfte wohl einer höheren Risikoprämie von US-Staatsanleihen zuzuschreiben sein. Schließlich steige die Staatsverschuldung derzeit rasant an. Im März sei der 1,9 Billionen schwere Biden-Plan verabschiedet worden. Kurze Zeit später habe die Planung für ein noch größeres Konjunkturpaket begonnen, das auch nur zum Teil mit Steuererhöhungen gegenfinanziert werden solle. ...

