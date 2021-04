Das Gerücht, wonach Huawei plant, Elektroautos unter der eigenen Marke bauen zu lassen, wurde jetzt von offizieller Seite bestätigt. Wie Huawei-Chef Eric Xu gegenüber Analysten erklärte, will Huawei eine Milliarde US-Dollar in die Erforschung von Technologien für automatisierte Elektroautos investieren. Für die umgerechnet 840 Millionen Euro will der Technologiekonzern die Fahrzeuge zwar selbst entwickeln, ...

