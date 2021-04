Die Aktien von Leoni, einem Hersteller in den Produktgruppen Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme mit Sitz in Nürnberg, Bundesland Bayern, sind am Vortag kräftig hochgezogen. Im Tageshoch konnten die Titel bis 11,51 Euro ansteigen. Hintergrund des Kursanstiegs war die Erhöhung des Anteils des österreichischen Industriekonzerns Pierer an Leoni von 10% auf mehr als 15%. Am Vortag hieß es: "Es bietet sich eine Long-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...