Schuh-Qualität: Ihre Füße danken es Ihnen

Ein hoher Preis von über 300 Euro für ein Paar Schuhe kann den einen oder anderen erst einmal abschrecken, aber bei genauerem Betrachten wird sich diese Investition doch lohnen. Die Wahl der richtigen Schuhe ist wichtig für den Gesamteindruck und darf nicht unterschätzt werden. Kein Outfit funktioniert in Verbindung mit den falschen Schuhen. Doch lohnt sich die Anschaffung teurer Schuhe?

Hochwertige Schuhe lohnen sich.

Passform und Verarbeitung beeinflussen Tragekomfort

Abgesehen vom Äußeren, sind hochwertige Schuhe besser für die Füße. Vor allem die Passform und die Verarbeitung eines Schuhs entscheiden darüber, ob er bequem oder unbequem ist und wie lange er Ihnen Freude bereiten wird. Die Wahl für ein gutes Paar Schuhe ist wichtig für die Fußgesundheit - Ihre Füße werden es Ihnen danken!

Gutes Schuhwerk zeichnet sich durch den Einsatz des Naturmaterials Leder aus. Gut gepflegt können hochwertige Schuhe zwischen fünf und zehn Jahre getragen werden, sofern einige Tipps zur Pflege beachtet werden. Rahmengenähte Schuhe sind der Rolls-Royce unter den Schuhen.

Wer es ganz individuell möchte, lässt sich seinen rahmengenähten Schuh in Maßanfertigung von Hand herstellen. Welche Schuhmodelle es gibt, was einen Qualitätsschuh auszeichnet und wodurch er eine lange Lebensdauer erlangt, erfahren Sie hier.

Herrenschuhe mit verschiedenen Verschlussarten.

Das sind die klassischen Herrenschuhe

Schuhe unterscheiden sich sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrer Verzierung und ihrer Verschlussmethode voneinander. Grundsätzlich unterteilt man Halbschuhe in Schlupfschuhe und Schnürer.

Der Schlupfschuh

Zu den Schlupfschuhen, in die man einfach so hineinschlüpfen kann, zählen der Mokassin und der Loafer. Während der Mokassin aus weichem Leder besteht und keine feste Sohle und keinen Absatz hat - der Schuh der Indianer - hat der Loafer eine feste Laufsohle und einen Absatz. Ursprünglich wurde dieser für Collegestudenten, deshalb auch Collegeschuh genannt, konzipiert.

Loafer gehören zu den Schlüpfschuhen.

Der Schnürer

Die Schnürer unterscheiden sich wiederum anhand ihrer Verschlusstechnik. Darunter fällt auch der Monkstrap, ein eher extravaganter und daher polarisierender Schuh, der zwar gar nicht geschnürt wird, sondern einen Schnallenverschluss mit ein oder zwei Schnallen besitzt. Schnürschuhe unterteilen sich nochmals in Schnürer mit offener Schnürung (Derby, Budapester und Blücher) und geschlossener Schnürung (Oxford).

Den vollständigen Artikel lesen ...