14. April 2021. Drei kampflustige Promipaare, vier Challenges und ein Ziel: "Die Tutorial-Champions" werden! Ob ein überdimensionales Luftballon-Schwein, ein Samba-Kostüm oder eine mehrstöckige Buttercreme-Torte - was einfach aussieht, bringt die Promipaare an ihre Grenzen. "Das sieht nicht aus wie ein Schwein. Das sieht aus wie eine Himbeere", amüsiert sich Ross Antony. Thorsten Legat muss frustriert feststellen: "Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gemacht." Und Jana Schölermann spricht gar von Scheidung ... Eine Achterbahn der Gefühle für die Promipaare. Wer behält die Nerven und kann den Dreikampf um die Promi-Ehre für sich entscheiden? SAT.1 zeigt "Die Tutorial-Champions - Promipaare machen's nach" ab Sonntag, 18. April 2021, um 17:50 Uhr.In jeder Folge des neuen Vorabend-Formats treten drei Promipaare in ihrem Zuhause in vier verrückten und lustigen Tutorial-Challenges gegeneinander an. Dafür bekommen sie die Materialien und Tutorial-Videos, die genau zeigen, wie es geht - auch ohne Vorkenntnisse. Vom perfekten Dragqueen-Umstyling über den Bau einer luxuriösen Vogelvilla bis hin zum Schnitzen einer Eisskulptur - wer setzt die Tutorials besser und kreativer um? Mithilfe von Jokern können sich die Paare die Aufgaben gegenseitig erschweren. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit bewerten sie ihre "Kunstwerke" gegenseitig und küren "Die Tutorial-Champions".In den drei Folgen des von Warner Bros. International Television Production produzierten Formats treten an: Thorsten & Alexandra Legat, Thore & Jana Schölermann, Ross Antony & Paul Reeves, Eko Fresh & Sarah Bora, Mario Basler & Doris Büld, Stefan & Anna-Carina Mross sowie Lisha & Lou."Die Tutorial-Champions - Promipaare machen's nach" - ab Sonntag, 18. April 2021, um 17:50 Uhr in SAT.1Welches Paar meistert die Aufgaben am besten? Zuschauer:innen können über den red button auf der Fernbedienung des Smart-TVs bequem von zuhause aus mitraten. Die Challenges zum Nachmachen gibt es außerdem unter: sat1.de/tutorialchampions (https://www.sat1.de/tv/die-tutorial-champions-promipaare-machen-s-nach).