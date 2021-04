Bereich Facility Management wird weiter ausgebaut

VertiGIS, ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS), hat heute den Abschluss der Übernahme des langjährigen Entwicklungspartners und Software-Spezialisten im Bereich Facility Management KMS Computer GmbH bekannt gegeben. KMS ist ein etablierter und bewährter Anbieter von Software für das computergestützte Gebäudemanagement (CAFM) mit Sitz in Dresden, Deutschland.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210414005040/de/

(Graphic: Business Wire)

VertiGIS wird von der weltweit tätigen, technologiebasierten Investmentfirma Battery Ventures unterstützt, die unter dieser Marke Unternehmen zusammenführt, die auf GIS und Standorttechnologien spezialisiert sind.

KMS ist für die GEBman Software bekannt und unterstützt seit 1990 Kommunen, Industrie-, Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen bei ihren Facility- und Dokumentenmanagement-Anforderungen. Die flexiblen, durchgängigen Lösungen basierend auf neuesten Web-Technologien und geeignet für den internen oder mobilen Einsatz integrieren den Zugriff auf und die Analyse von Sachdaten, Dokumenten und räumlichen Informationen für Anlagen, Immobilien und Objekte.

Seit 15 Jahren arbeitet KMS mit VertiGIS zusammen, um ProOffice eine prozessorientierte Softwarelösung mit optionaler GIS-Anbindung für Infrastruktur-Workflows, die auf der GEBman-Technologie aufbaut zu Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bringen. Durch die Integration von KMS in VertiGIS ist sichergestellt, dass die strategische Planung und Entwicklung von ProOffice und GEBman weiterhin eng aufeinander abgestimmt sind.

"Nach 30 Jahren war es für mich an der Zeit, das Unternehmen an die nächste Generation zu übergeben", erklärt Konrad Schulze, Gründer und bisheriger Geschäftsführer von KMS. "Aufgrund der langjährigen erfolgreichen Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen KMS und VertiGIS weiß ich, dass wir die größten Stärken beider Unternehmen kombinieren können und erwarte, dass unsere gemeinsamen Kunden von der erweiterten Expertise und dem branchenführenden Know-how, das wir über die Jahre entwickelt haben, profitieren werden. Aus früheren Vertriebspartnern sind nun Kolleginnen und Kollegen geworden, und wir freuen uns darauf, als ein Team zusammenzuarbeiten."

Sebastian Schulze wird vom CTO bei KMS in die Rolle des Geschäftsführers wechseln, welche er zusammen mit Theodor Meusburger der VertiGIS wahrnehmen wird. Die Lösungen von KMS werden als wichtiger Bestandteil des VertiGIS Produktportfolios Kunden aus allen Branchen zur Verfügung stehen und die Weiterentwicklung und der Vertrieb der Software wird vom globalen VertiGIS Team unterstützt werden.

"Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Partnern bei KMS", ergänzt Holger Schade, CEO VertiGIS EMEA. "Dieser Zugewinn wird zusätzliche Innovationen vorantreiben, da das technologische Know-how vergrößert werden kann. Facility-Management- und Instandhaltungs-Lösungen sind zentrale Stärken von VertiGIS, und die gemeinsamen Entwicklungspläne für ProOffice und GEBman passen perfekt in unsere Produktstrategie."

Über VertiGIS:

Die VertiGIS Unternehmensgruppe ist ein führender Lösungsanbieter und Softwareentwickler im Bereich der Geoinformationssysteme (GIS). Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die Kundinnen und Kunden in den Marktsegmenten Versorgungswirtschaft, Landmanagement, Behörden, Energiewirtschaft, Telekommunikation und Industrie dabei unterstützen, Brücken zwischen den Prozessen ihrer Branchen und raumbezogenen Technologien zu bauen. Tausende von Kundinnen und Kunden sowie Millionen Endanwender*innen in aller Welt nutzen das VertiGIS-Produktportfolio, das entwickelt wurde, um die Möglichkeiten führender GIS-Softwarelösungen, insbesondere von ArcGIS der Firma Esri, zu erweitern. Zu den wichtigsten Produktmarken gehören UT for ArcGIS, die 3A-Produktlinie, Geocortex, GEONIS, ConnectMaster, M4 Solutions, GeoOffice, WebOffice und ProOffice.

Weitere Informationen unter www.vertigis.com

Über Battery Ventures:

Battery ist bestrebt, in moderne, segmentbestimmende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Webinfrastruktur, Internet für Endanwender*innen sowie mobile und industrielle Technologien zu investieren. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und unterstützt Firmen in verschiedenen Phasen, angefangen von der Startup-Finanzierung bis hin zu Private Equity. Es investiert weltweit über seine Niederlassungen in Boston, der San Francisco Bay Area, London, Israel und New York. Folgen Sie uns auf Twitter @BatteryVentures, oder besuchen Sie unsere Homepage www.battery.com. Eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery Ventures finden Sie hier.

Über KMS:

KMS ist ein etablierter und bewährter Anbieter von Software für das computergestützte Gebäudemanagement (CAFM) mit Sitz in Dresden. KMS ist für die Software GEBman bekannt und unterstützt seit 1990 unter anderem Kommunen, Industrie-, Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen bei ihren Facility- und Dokumentenmanagement-Anforderungen. Die flexiblen, durchgängigen Lösungen basieren auf neuesten Web-Technologien und sind geeignet für den internen oder mobilen Einsatz.

Weitere Informationen unter www.gebman.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210414005040/de/

Contacts:

Kontakte:

Sabine Parschau, Communications Manager VertiGIS EMEA

Homepage: www.vertigis.com

E-Mail: sabine.parschau@vertigis.com

Tel: +49 89 839315 240

Holger Schade, CEO VertiGIS EMEA

Homepage: www.vertigis.com

E-Mail: holger.schade@vertigis.com

Tel: +49 89 45026 0

Sebastian Schulze, Co-Managing Director KMS by VertiGIS

Homepage: www.gebman.com

E-Mail: sschulze@kms-computer.de

Tel: +49 351 31 50 30

Theodor Meusburger, Co-Managing Director KMS by VertiGIS Managing Director VertiGIS Austria

Homepage: www.vertigis.at

E-Mail: theodor.meusburger@vertigis.com

Tel: +43 5 9908 0