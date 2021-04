Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, jüngst las ich wieder eine Analyse zur aktuellen Börsen-Situation. Es ging auch um den Dax und dessen - an den Schlusskursen gemessen - bisherigen 15 Bestmarken in diesem Jahr. Wer bei neuen Dax-Rekorden jubele, würde womöglich als Anleger auch etwas falsch machen, hieß es weiter. Auf den ersten Blick stutzt man bei so einer Aussage...

