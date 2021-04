Der neuseeländische Dollar ist heute die am besten performende Hauptwährung. Die Reserve Bank of New Zealand beschloss in ihrer heutigen Sitzung, die Zinsen unverändert zu lassen. Das groß angelegte Programm zum Ankauf von Vermögenswerten wurde unverändert bei 100 Mrd. NZD belassen. Die Notenbank sagte, dass angesichts der unsicheren Wirtschaftsaussichten ein Bedarf an anhaltender monetärer Unterstützung bestehe und dass sie den Stimulus erst dann zurücknehmen werde, wenn sie sicher ist, dass sie ...

