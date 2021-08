Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Von Mai bis Anfang August hat der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) nochmals eine dynamische Kursrally auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit dem Hochstand bei 177,61 habe das Rentenbarometer dabei die ultimative Widerstandszone aus den Hochs der letzten Jahre zwischen 178 und knapp 180 ausgelotet. Im Dunstkreis dieser Hürden sei es jüngst zur Ausprägung eines kleinen Doppeltops gekommen. Zuvor sei bereits der steile Haussetrend der letzten Monate zu den Akten gelegt worden. Die negative Weichenstellung werde aktuell von Seiten der quantitativen Indikatoren untermauert. So bestätige die obere Umkehr im Verlauf des RSI die äquivalente Trendwendeformation im eigentlichen Chartverlauf. Parallel dazu mahne auch der trendfolgende MACD zur Vorsicht. In dieser Gemengelage sollten Anleger einen Rücklauf bis zu den Hochs bei rund 174,75 einkalkulieren. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger sei allerdings der Rückzugsbereich aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Mai (174,05) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 174,01). Eine enge Absicherung auf Basis der Marke von 176,50 sichere zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis von neuen Euro-Bund-Future-Shortpositionen. (27.08.2021/alc/a/a) ...

